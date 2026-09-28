Las familias de la avenida Artemio Molina elevaron un memorial a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo solicitando “inspección y peritaje técnico urgente” de la obra que se ejecuta en este lugar. La inconformidad de la población surge luego de los constantes colapsos del sistema de alcantarillado, que terminaron afectando a los vecinos de la tercera cuadra, al ocurrir aniego incluso desde los baños.

Contaminación en la zona

Los moradores expresan que, con carácter urgente, en el más breve plazo debe disponerse la inspección a la obra denominada: “mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Artemio Molina”. Para tal caso consideran necesario la participación de profesionales especialistas en ingeniería sanitaria, civil y que también asistan, técnicamente, Semapach en la evaluación de las redes de alcantarillado.

Las personas firmantes del memorial refieren que el peritaje debe ser objetivo e imparcial orientado a determinar el estado real de las tuberías matrices de alcantarillado a lo largo de la av. Artemio Molina, así como para conocer los tramos de tubería que fueron, efectivamente, reemplazados durante la ejecución de la obra. Además, que se conozca los tramos no cambiados, el estado actual de las tuberías antiguas.

Otro detalle que esperan conocer los moradores son las causas técnicas que originaron los desbordes de aguas residuales y también si las redes, actualmente, existentes poseen condiciones técnicas suficientes para soportar la operación normal del sistema. Igualmente, plantean a la municipalidad que solicite a Semapach información del lugar exacto donde se produjo la obstrucción o colapso, la condición en la tubería matriz y otros.

Los vecinos exigen medidas inmediatas para impedir nuevos desbordes de desagüe, incluyendo labores preventivas de limpieza, desatoro, inspección y mantenimiento. Además, consideran que, si a la fecha la obra todavía no cuenta con recepción definitiva, el municipio debe de abstenerse de otorgar recepción o conformidad hasta que se realice la inspección y evaluación técnica y se subsanen las observaciones que, técnicamente, sean determinadas.

EL DATO: En uno de los colapsos de la red de alcantarillado el agua residual comenzó a salir desde los inodoros, causando inundación en una de las casas. En ese mismo caso, sufrió una caída en la caja de registro de desagüe.

LA CIFRA: 42 vecinos firmaron el memorial ingresado al municipio de Pueblo Nuevo.

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