Los vecinos del sector Orongo, en el distrito de Parcona, denunciaron que desde hace más de una semana soportan el colapso de al menos tres buzones de desagüe, situación que ha provocado el rebose de aguas servidas por diversas calles y la presencia de fuertes olores nauseabundos que afectan la salud y el bienestar de las familias de la zona.

Contaminación en la zona

Según los moradores, pese a que personal de la EPS Emapica realizó trabajos para atender la emergencia, el problema no ha sido solucionado y, por el contrario, se ha agravado con el paso de los días. Las aguas residuales continúan discurriendo por la vía pública, generando malestar entre vecinos y transeúntes.

Los afectados hicieron un llamado a la EPS Emapica para que adopte medidas definitivas que permitan restablecer el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado, ya que consideran que la respuesta brindada hasta el momento ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.

Asimismo, los residentes señalaron que esta situación no es un hecho aislado, pues el colapso de los buzones se presenta de manera recurrente cada cierto tiempo. Por ello, exigieron una intervención integral que elimine los constantes atoros y evite que las aguas servidas vuelvan a inundar las calles del sector.

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