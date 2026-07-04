Los problemas por el colapso del sistema de alcantarillado continúan en el distrito de La Tinguiña. Por tercera vez se reportó el vertimiento de aguas residuales al cauce de La Achirana, en el sector Las Américas, situación que mantiene en alerta a los vecinos debido a la contaminación ambiental, los olores nauseabundos y el riesgo para la salud pública. La emergencia también afecta viviendas cercanas, donde anteriormente ya se habían registrado inundaciones por el desborde de los desagües.

Contaminación ambiental

Durante una inspección en la zona se constató que las aguas servidas siguen desembocando directamente al cauce de La Achirana, formando grandes empozamientos que agravan la contaminación.

Vecinos cuestionaron la falta de acciones por parte de las autoridades y exhortaron a EMAPAT, la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, la OEFA y la Junta de Usuarios a intervenir de manera inmediata para detener el vertimiento y reparar el sistema de alcantarillado colapsado.

La problemática también se presenta en otros sectores del distrito. Habitantes de la zona ubicada pasando el convento denunciaron que el desagüe colapsa prácticamente a diario, generando focos de contaminación, proliferación de moscas y olores fétidos que afectan la calidad de vida de la población. Los residentes señalaron que la situación se ha vuelto insostenible y temen la aparición de enfermedades.

Los vecinos reiteraron su llamado urgente a SEMAPAT y a las autoridades competentes para ejecutar una solución definitiva al colapso del alcantarillado, al considerar que el constante vertimiento de aguas residuales hacia La Achirana constituye un grave atentado contra el medio ambiente y la salud pública.

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