



Angelina Carbajal, estaba a unos pasos de su hijo de 2 años cuando ocurrió el terrible accidente. Ayer a las 8:45 de la mañana, el pequeño Abisai I.C. (02), caminaba por la concurrida vía y, en segundos, se apartó de su madre y fue embestido por la combi de placa F8E-853.

La madre, que presenció el atropello gritó desesperadamente al percatarse que su engreído fue impactado por la combi de la empresa Chasqui, flota 5.

El menor fue trasladado a una clínica de El Tambo por serenos de Pilcomayo y policías de Sicaya, donde lamentablemente falleció.

LAMENTABLE

El accidente se registró en las calles Inca Roca y Revolución, cerca del puente La Cantuta. La camioneta rural era conducida por Héctor Paitán Durán (43), quien quedó retenido por el presunto delito de homicidio culposo.

La madre protagonizó dramáticas escenas de dolor al conocer del deceso de su hijo.

Los vecinos refieren que ese tramo es peligroso debido a los constantes accidentes, por lo que piden a las autoridades la instalación del semáforo y se coloque la señalización respectiva. Policías de la UPIAT realizar las diligencias y peritajes para deslindar responsabilidades.