Padres de familia de la Institución Educativa Inicial N.° 602 “Manchego Muñoz” protestaron frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo para exigir la entrega de la nueva infraestructura educativa, cuya obra física, según señalan, ya habría concluido.

Los menores llevan aproximadamente 15 días sin recibir clases debido a que el nuevo local todavía no ha sido puesto a disposición de la comunidad educativa.Ante la falta de una solución, los padres anunciaron que mañana 19 de agosto realizarán clases en la vía pública como medida de protesta, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y exigir que se concrete la entrega del colegio.

Una madre de familia manifestó que vienen esperando la entrega desde el año pasado. Según explicó, inicialmente se les indicó que solo faltaba levantar algunas observaciones con los contratistas.

Otra madre cuestionó la alternativa planteada por la municipalidad de alquilar un local temporal. Señaló que el espacio tendría un costo aproximado de S/ 3 mil, monto que, según afirma, tendría que ser asumido por los propios padres.

Por su parte, el presidente de la APAFA indicó que la constructora ya habría dejado el local completamente acondicionado y que incluso se realizó la entrega del inventario del mobiliario. Sin embargo, todavía faltarían documentos y trámites administrativos que la municipalidad debe gestionar con el contratista para concretar, inicialmente, una entrega parcial.

Los padres ya habían realizado otro plantón el 12 de agosto frente a la municipalidad, exigiendo una solución definitiva.

La situación se agrava debido a que las antiguas instalaciones del colegio fueron declaradas inhabitables, por lo que los estudiantes no cuentan actualmente con un espacio seguro para desarrollar sus actividades escolares.

La UGEL Huancayo viene interviniendo para buscar una salida al conflicto. Mientras tanto, los padres mantienen su reclamo y esperan que la municipalidad concrete la entrega del nuevo local para que los menores puedan retomar sus clases en condiciones adecuadas.