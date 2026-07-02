Familias del distrito de Parcona, en la provincia de Ica, denunciaron que permanecieron hasta una semana sin acceso regular al servicio de agua potable, una situación que los obligó a comprar agua de manera particular para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse y lavar. Los afectados demandaron una solución urgente por parte de Emapica.

Familias fueron afectadas

La problemática afectó a cientos de familias, que diariamente tenían que estar atentos a la llegada de camiones cisterna para abastecerse del recurso. En las viviendas fue común observar baldes, bidones, ollas, tinas y cilindros colocados en las veredas, listos para recibir agua ante la incertidumbre de cuándo podría volver el servicio por la red domiciliaria.

Ayer, una vecina indicó que, pese a cumplir puntualmente con el pago mensual del servicio, tuvo destinar recursos extras para abastecerse de agua, afectando su situación económica.

“Yo pago 23 soles de recibo, pero ahora tengo que comprar agua para poder cocinar, lavar y asearme. Un cilindro me cuesta 10 soles y me dura solo un día. No es justo pagar por un servicio que no estamos recibiendo”, manifestó.

Otras familias de la calle Pizarro, señalaron que tuvieron que recurrir a proveedores particulares, pagando entre 80 y 100 soles por el llenado de tanques de almacenamiento. Para varios hogares, estos gastos representaron una carga económica importante que afectó directamente su presupuesto.

Además del impacto económico, los vecinos expresaron preocupación por las condiciones en las que recibieron el abastecimiento temporal mediante cisternas. Según explicaron, en numerosos casos el agua fue descargada en puntos donde las personas debieron trasladarla por sus propios medios hasta el interior de sus viviendas. Esta situación afectó especialmente a adultos mayores que viven solos o tienen limitaciones físicas.

“Hay personas mayores que no pueden cargar baldes ni cilindros. La cisterna llega, deja el agua y ellos tienen que arreglárselas como puedan. Necesitamos que se restablezca el servicio porque esta situación ya es insostenible”, expresó otra vecina.

Durante un recorrido por la zona se pudo observar a varios residentes que permanecieron en las puertas de sus viviendas mientras esperaban la llegada de los camiones de abastecimiento. Algunos señalaron que incluso debieron suspender sus actividades cotidianas para no perder la oportunidad de almacenar agua cuando finalmente aparece una cisterna.

En tanto la EPS Emapica, informó que reforzó el abastecimiento con dos camiones cisternas en Parcona. De acuerdo al cronograma de distribución se distribuyó en las calle Francisco Pizarro, Manuel Gonzales Prada, Pisco y Huancavelica. Asimismo, indicó que reaperturó el servicio de agua potable.

“El suministro se restablecerá progresivamente en el horario habitual de cada sector. Cabe precisar que, los trabajos de mantenimiento continúan en la línea de impulsión hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Yaurilla”, señaló la EPS.

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