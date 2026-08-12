Otra vez la tragedia rondó las carreteras del ande liberteño. En esta ocasión, el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad y cayó a un abismo de más de 200 metros en el sector Suchimancito, en la ruta entre Huaylillas y Tayabamba, provincia de Pataz.

VER MÁS: La Libertad: Desarticulan presunta banda de asaltantes ““Los Rápidos de San José”

De acuerdo a la versión de testigos, el conductor, que al cierre de esta nota no había sido identificado, resultó herido y fue trasladado inicialmente al Hospital de Tayabamba, donde recibió atención médica. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, habría sido derivado a la ciudad de Trujillo.

Este nuevo siniestro en la carretera pone en evidencia las difíciles condiciones de algunas vías de la provincia de Pataz.

Las autoridades competentes han iniciado las pesquisas del caso.