El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, se pronunció sobre el cambio del coronel PNP Johnny Huamán Mariano de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad. El oficial confirmó que Huamán fue removido de su cargo tras la difusión de un polémico video en donde se le vería participando de una reunión social.

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Confianza

El general PNP dijo que las imágenes ocurrieron hace dos meses, aproximadamente. Detalló que el coronel participó de la reunión privada cuando estaba fuera de servicio. Sin embargo, el caso se viralizó y generó el rechazo de la ciudadanía, lo que afectó la imagen de la Policía.

“Nosotros aquí en Trujillo todos los días estamos trabajando para generar confianza al ciudadano. La Policía trabaja para generar confianza al ciudadano y el comando institucional entiende que estos comportamientos, que son absolutamente libres, cuando son públicos afectan la confianza ciudadana y por eso ha decidido su rotación”, indicó.

En el video que circuló en redes sociales se vería a quien sería el coronel Huamán besándose con una mujer durante una reunión privada. En el evento, además, habrían participado otros efectivos policiales, por lo que el caso también fue reportado a Inspectoría General de la Policía Nacional para su evaluación.

Tras difundirse las imágenes, el coronel PNP Johnny Huamán fue destacado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Paiján.

Reestructuración

El general Ricardo Espinoza, asimismo, informó que el nuevo jefe de la Divincri La Libertad, coronel PNP Marco Guillermo Astete, está reestructurando los equipos de investigación. “Hoy la Divincri se ha fortalecido y está teniendo mejores respuestas. Vamos a presentar una nueva estrategia, tenemos trabajos programados para esta semana”, acotó.