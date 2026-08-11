La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) acordó sumar esfuerzos con la Policía Nacional del Perú (PNP) para intensificar los operativos de fiscalización mediante el uso del sistema de fotopapeletas.

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Dentro de las acciones acordadas destaca la incorporación de grúas municipales para realizar el internamiento directo en el depósito vehicular de aquellas unidades cuyos conductores incurran en reincidencia de infracciones. Esta norma alcanzará tanto a autos particulares como de transporte público y a motocicletas.

De igual manera, se confirmó que el aplicativo de fotopapeletas ampliará de forma progresiva su radio de cobertura hacia las principales avenidas y arterias de mayor flujo vehicular en la ciudad, contando con el debido resguardo e intervención de los efectivos policiales y de agentes de serenazgo durante los operativos.