La representación peruana ante el Parlamento Andino definió oficialmente la distribución de sus miembros en las comisiones permanentes y especiales para el período legislativo 2026-2027.

Según informó el Congreso de la República, este proceso busca fortalecer la participación del Perú en la toma de decisiones sobre integración regional y en los esfuerzos por armonizar las leyes entre los países miembros.

Los parlamentarios andinos peruanos estarán al frente de tres importantes comisiones. Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino presidirá la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación; Paul Percy Fernández Bravo encabezará la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana; mientras que Marcio Marino Bendezú Echevarría dirigirá la Comisión Especial de Futuros.

Además de las presidencias obtenidas, los representantes peruanos tendrán una participación estratégica como miembros titulares en distintas áreas del Parlamento Andino. En ese marco, Pedro Casanova Saavedra integrará la Comisión Primera de Política Exterior, Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria; la Comisión Séptima de Control Político y Fiscalización del Sistema Andino de Integración; y la Comisión Especial de Ética y Acreditaciones.

Asimismo, Marcio Marino Bendezú Echevarría integrará la Comisión Especial de Derecho Comunitario, mientras que Paul Percy Fernández Bravo formará parte de la Comisión Especial de Lucha contra el Hambre.

Con la instalación de estos grupos de trabajo comenzó el período parlamentario 2026-2027. La delegación peruana busca, desde estos espacios, impulsar políticas y proyectos orientados a fortalecer la cooperación andina y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de la región.