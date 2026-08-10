El presidente de la Federación de Transporte Urbano e Interurbano de Tacna Julián Flores Choque informó que el gobierno peruano incumplió el subsidio de 4 soles por galón ante el incremento del combustible para las unidades de transporte público y como medida preventiva se realizará hoy lunes 10 y mañana martes 11 de agosto un paro preventivo.

Sostuvo que la reglamentación de la norma que les daría el subsidio les pide que tengan GPS para verificar el kilometraje, algo que consideran les demandaría más gasto que recibir el subsidio. “El combustible esta superando los 25 soles y esperamos el subsidio, pero ahora no nos beneficia, antes estaba 14 soles”, comentó el dirigente.

Esperan acciones del MEF

Flores dijo que saluda la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas de anunciar la aprobación de un fondo de estabilización del precio del combustible, pero que esperan que se plasme en documentos y no quede solo en palabras. Mientras, se continuará con el problema del alza que afecta a los empresarios al ver que los choferes no quieren seguir conduciendo por no ser rentable para su economía.

Indicó que por el encarecimiento del combustible y al no beneficiarse con el subsidio del gobierno acatarán un paro preventivo junto a otras regiones en el Perú.