La costa de Ica registrará lloviznas de ligera a moderada intensidad entre el lunes 10 y martes 11 de agosto, según el aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El fenómeno estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento y mayor cobertura nubosa en diferentes sectores del litoral.

Alerta en clima

Para este lunes 10 de agosto, el organismo especializado prevé acumulados de llovizna cercanos a 1 milímetro por día en la costa iqueña. Las condiciones podrían presentarse principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda tomar precauciones durante los desplazamientos.

El pronóstico también contempla la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, condiciones que podrían reducir la visibilidad en determinados puntos. El aviso meteorológico estará vigente desde las 00:00 horas del lunes 10 hasta las 23:59 horas del martes 11 de agosto.

Senamhi calificó el nivel de peligro como moderado y señaló que pueden presentarse fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales para esta región. Ante ello, recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y actuar con prudencia al realizar actividades al aire libre.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO