La sensación de calor continuará en la región Ica durante los próximos días pese al inicio de la temporada de invierno, debido a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur que mantiene condiciones atmosféricas inusuales en la costa. Así lo informó el jefe del Senamhi Ica, Ricardo Rosas, quien explicó que el incremento de los vientos genera una percepción temporal de frío, aunque las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales para esta época del año.

Calor inusual

Durante una conferencia de prensa, el especialista detalló que la temperatura mínima registrada en el valle de Ica alcanzó los 11 grados Celsius, la más baja de la temporada hasta el momento. Sin embargo, aclaró que este descenso no significa la llegada de un invierno intenso. “Vamos a tener un invierno anormal, no va a ser un invierno normal. Lo que están sintiendo es producto de la humedad y la intensidad del aire porque el anticiclón está activo”, sostuvo.

Rosas indicó que las ráfagas de viento alcanzan velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora, provocando una sensación térmica más baja durante las mañanas y noches. No obstante, explicó que en horas de la tarde la temperatura vuelve a elevarse, generando cambios bruscos que pueden afectar la salud de la población. “Muchos se descuidan y de ahí vienen las enfermedades respiratorias”, advirtió.

El funcionario señaló que estas condiciones climáticas también tienen efectos sobre la agricultura regional. Precisó que cultivos como la vid y el arándano presentan alteraciones en su desarrollo debido a las variaciones térmicas, afectando la uniformidad de los racimos y reduciendo potencialmente los rendimientos. Además, indicó que los fuertes vientos incrementan la evaporación y el estrés hídrico en cultivos de maíz y menestras.

Respecto a la posibilidad de un fenómeno de El Niño Costero, Rosas precisó que aún no existen condiciones para confirmarlo. “Hasta el momento no podemos hablar de un Niño global; esas evaluaciones se realizan generalmente entre noviembre y diciembre”, explicó. Añadió que actualmente la principal anomalía detectada en Ica corresponde al incremento de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas se mantienen dentro de rangos cercanos a lo normal.

El jefe del Senamhi también alertó sobre el aumento de plagas agrícolas, especialmente de la mosca de la fruta, cuyo desarrollo se ve favorecido por las condiciones climáticas actuales. En ese sentido, indicó que se viene trabajando de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para fortalecer las acciones de control y monitoreo mediante trampas especializadas.

Finalmente, recomendó a la población no confiarse ante las horas de sol y mantener medidas de prevención frente a los cambios de temperatura. Asimismo, destacó que Senamhi impulsa la instalación de una estación de radiosonda en Ica para mejorar el monitoreo de vientos y fenómenos atmosféricos.

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