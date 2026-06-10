Las temperaturas cálidas que persisten en la costa peruana continúan generando efectos en diversos cultivos de la región Ica, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad señaló que estas condiciones, asociadas al fenómeno de El Niño Costero, vienen alterando el desarrollo normal de algunos sembríos y procesos productivos en el sector agrícola.

Riesgo agrícola

De acuerdo con el reporte técnico, las plantaciones de olivo en Ica se encuentran actualmente en la etapa de maduración de la aceituna negra sin presentar cambios significativos. Sin embargo, en el caso de los cultivos transitorios, se han identificado variaciones en la campaña de papa, donde algunas variedades muestran irregularidades en el establecimiento de plántulas y en la formación de tubérculos. Estas condiciones podrían repercutir en el rendimiento de las cosechas si las altas temperaturas persisten durante las próximas semanas.

El Senamhi también advirtió que el incremento del calor puede elevar la demanda de agua de los cultivos, por lo que recomendó fortalecer las prácticas de manejo del riego para evitar afectaciones en la producción agrícola. Asimismo, instó a los productores a mantener una vigilancia constante frente a la aparición de plagas y enfermedades, debido a que las condiciones térmicas actuales podrían favorecer su desarrollo y propagación en los campos de cultivo.

El organismo precisó que durante los primeros días de junio la temperatura máxima en Ica ha oscilado entre 25 °C y 26 °C, alcanzando picos cercanos a 26,2 °C en los días más cálidos. No obstante, la institución emitió un aviso de incremento de temperatura diurna y prevé que en los próximos días se registren valores máximos entre 26 °C y 33 °C en distintos sectores de la costa iqueña, superando los niveles observados en las últimas semanas.

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