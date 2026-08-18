El melanoma uveal es un tipo poco frecuente de cáncer que se desarrolla en el interior del ojo y puede pasar inadvertido durante sus primeras etapas debido a que no siempre produce síntomas.

El tumor se origina en la úvea, capa media del ojo integrada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) señala que el melanoma uveal es poco frecuente, aunque constituye el cáncer intraocular primario más común entre los adultos.

En Estados Unidos, su incidencia ajustada por edad es de aproximadamente 4,3 casos nuevos por cada millón de personas, y la frecuencia aumenta progresivamente con la edad hasta alcanzar un pico alrededor de los 70 años.

¿Qué síntomas puede producir el melanoma uveal?

Una de las dificultades para identificar este cáncer es que puede desarrollarse inicialmente sin generar molestias evidentes.

“Cuando aparecen señales, estas pueden manifestarse como visión borrosa, destellos de luz, manchas oscuras o flotantes en el campo visual y cambios progresivos en la visión, síntomas que pueden confundirse con otros problemas oculares”, explica la Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier.

La especialista recomienda que los cambios visuales persistentes sean evaluados por un oftalmólogo para determinar su origen.

Según Quezada, la evaluación puede incluir el examen del fondo de ojo y, cuando corresponda, una ecografía ocular para contribuir al diagnóstico y diferenciación de tumores intraoculares.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma ocular?

El melanoma ocular puede presentarse a cualquier edad, aunque el riesgo aumenta conforme envejece la persona. También se ha identificado una mayor incidencia entre personas de piel y ojos claros.

Otros factores asociados incluyen determinadas lesiones pigmentadas o lunares en el ojo y el síndrome de predisposición tumoral BAP1, una condición hereditaria poco frecuente relacionada con un mayor riesgo de melanoma ocular y otros cánceres.

Tener uno o varios factores de riesgo, sin embargo, no significa que una persona desarrollará necesariamente la enfermedad.

¿La radiación ultravioleta causa melanoma uveal?

Este punto requiere una precisión. Aunque proteger los ojos de la radiación ultravioleta es una recomendación general de salud ocular, no se ha demostrado de manera concluyente que la exposición solar cause melanoma uveal.

La American Cancer Society señala que los estudios sobre exposición a rayos UV y melanoma ocular han producido resultados mixtos y que, si existe un aumento del riesgo, probablemente sea pequeño.

La organización recomienda utilizar lentes que bloqueen entre el 99% y el 100% de los rayos UVA y UVB cuando existe exposición intensa al sol, aunque señala que no está claro si esta medida reduce específicamente el riesgo de melanoma ocular.

Young Caucasian girl getting an eye examination

¿Cuándo acudir al oftalmólogo?

Cambios como visión borrosa persistente, nuevos destellos luminosos, aparición de manchas o cuerpos flotantes y pérdida de parte del campo visual justifican una evaluación oftalmológica para establecer la causa.

Estos síntomas no significan necesariamente que exista un melanoma uveal, pues pueden presentarse en otras enfermedades oculares. La evaluación profesional permite diferenciarlas y determinar si son necesarios exámenes adicionales.

“El melanoma uveal nos recuerda que algunas enfermedades oculares pueden avanzar de manera silenciosa. La prevención no debe comenzar cuando aparece una molestia, sino con controles periódicos que permitan detectar cambios tempranos”, sostiene Quezada.

En personas con lesiones oculares conocidas, antecedentes relevantes u otros factores de riesgo, la frecuencia de los controles debe establecerse de acuerdo con la evaluación del especialista.