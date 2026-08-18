Las bases de maquillaje están evolucionando más allá de la cobertura, el acabado y la duración. Una tendencia conocida como skinification incorpora a los cosméticos ingredientes utilizados habitualmente en productos de cuidado de la piel.

Activos como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina E, ceramidas y extractos vegetales aparecen ahora en bases, skin tints y fórmulas con texturas inspiradas en los sérums.

La propuesta busca responder a consumidores que prefieren rutinas de belleza más prácticas y productos capaces de cumplir más de una función. Sin embargo, estos cosméticos complementan y no necesariamente sustituyen una rutina de cuidado de la piel.

¿Qué es la skinification del maquillaje?

El término skinification describe la incorporación de conceptos, ingredientes y tecnologías asociados al skincare en categorías cosméticas como el maquillaje.

En el caso de las bases, esto se traduce en fórmulas que, además de unificar visualmente el tono de la piel, incorporan ingredientes vinculados con beneficios como hidratación o cuidado de la barrera cutánea, dependiendo de su formulación.

Entre los ejemplos comerciales se encuentra Skin Idôle 3 Serum Supertint de Lancôme, presentado como un producto que combina maquillaje con ingredientes orientados al cuidado de la piel.

También figura Prisme Libre Glow Serum Foundation de Givenchy, una base de textura sérum que incorpora ácido hialurónico y ofrece una cobertura modulable con acabado luminoso.

Bases más ligeras y acabados naturales

Otra característica asociada a esta tendencia es la búsqueda de texturas ligeras y coberturas modulables, que permiten aplicar diferentes cantidades de producto según el resultado deseado.

Las fórmulas tipo sérum y los skin tints apuntan especialmente a quienes buscan unificar el tono sin recurrir necesariamente a bases de alta cobertura.

La skinification también alcanza productos de larga duración. Double Wear SPF 10 de Estée Lauder, por ejemplo, incorpora protección solar dentro de su formulación cosmética.

Es importante considerar que un maquillaje con SPF no necesariamente reemplaza el uso de un protector solar adecuado, ya que la protección efectiva depende, entre otros factores, de la cantidad aplicada y del nivel de SPF requerido.

¿El maquillaje con skincare reemplaza la rutina facial?

La tendencia no implica abandonar pasos básicos como la limpieza, hidratación y protección solar. Más bien, propone que el maquillaje pueda complementar la rutina de cuidado facial mediante fórmulas con determinados ingredientes activos.

Al elegir estos productos, conviene revisar la formulación completa, los beneficios declarados por cada fabricante y su compatibilidad con las características de la piel, en lugar de considerar únicamente la presencia de un ingrediente destacado.