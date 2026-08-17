Cuando una persona recibe un medicamento, suele prestar atención al nombre, la presentación y la dosis indicada por el profesional de salud. Sin embargo, detrás de una tableta existen decisiones relacionadas con su formulación, forma, recubrimiento y empaque.

Antes de determinar cómo será el producto final, durante el desarrollo farmacéutico se establece qué forma farmacéutica resulta apropiada según las propiedades de sus componentes, la vía de administración y el objetivo terapéutico.

Así, un medicamento puede presentarse como tableta, cápsula, solución líquida, crema, inyectable u otras formas farmacéuticas.

“Los medicamentos se pueden presentar en diferentes formas farmacéuticas y la elección de cada una depende de las propiedades de la molécula, del paciente al que está dirigido el medicamento y de la necesidad terapéutica que se busca atender”, explica Liliana Suárez, directora de Asuntos Científicos de Genfar.

¿Por qué las tabletas tienen diferentes colores?

El color de una tableta no responde necesariamente a una decisión estética. Según Suárez, puede utilizarse para uniformizar el aspecto de los componentes de la formulación o contribuir a la identificación y diferenciación del producto.

El color también puede formar parte de un recubrimiento aplicado sobre el comprimido. Los recubrimientos pueden cumplir distintas funciones dependiendo de la formulación, entre ellas facilitar determinadas características de uso o contribuir a proteger el medicamento.

Esto no significa que el color permita conocer por sí mismo la composición, potencia o efecto de una tableta. Para identificar correctamente un medicamento se debe revisar su envase y rotulado y seguir la indicación del profesional de salud.

¿Qué determina que una tableta sea redonda u ovalada?

La forma y el tamaño también forman parte del desarrollo farmacéutico. Una tableta puede ser redonda, ovalada o adoptar otras configuraciones según factores como la cantidad de ingredientes y los requerimientos técnicos para su fabricación.

Cuando una formulación no reúne las características necesarias para fabricarse adecuadamente como comprimido, pueden evaluarse otras formas farmacéuticas, como las cápsulas.

La elección debe considerar las propiedades de los componentes y la manera en que el medicamento necesita ser administrado y liberar su contenido.

El empaque también forma parte del medicamento

El desarrollo no termina una vez producida la tableta. El empaque farmacéutico ayuda a proteger el producto durante su almacenamiento, transporte y vida útil.

Para elegir entre distintos materiales se evalúa la sensibilidad del medicamento a factores ambientales como humedad, luz y temperatura.

De acuerdo con esas características, puede requerirse un blíster con diferentes propiedades de barrera o materiales con mayor capacidad de protección frente al ambiente.

“Ese proceso incluye estudios de estabilidad en los que los medicamentos permanecen durante meses en condiciones controladas de alta temperatura y humedad para verificar que mantengan sus especificaciones de calidad. Si los resultados no son los esperados, se ajusta el material del empaque hasta encontrar la mejor alternativa”, señala Suárez.

¿Qué son los estudios de estabilidad de un medicamento?

Los estudios de estabilidad permiten evaluar cómo las características de un producto farmacéutico evolucionan bajo determinadas condiciones ambientales y durante un periodo establecido.

La información obtenida contribuye a definir aspectos como las condiciones de almacenamiento, el sistema de envase y otros parámetros relacionados con la vida útil del medicamento.

Por ello, las recomendaciones incluidas en el envase sobre temperatura, humedad o protección de la luz deben respetarse. Retirar un medicamento de su empaque original o almacenarlo en condiciones distintas a las indicadas puede afectar la protección prevista para el producto.

¿Una tableta, cápsula o efervescente actúan de la misma manera?

La forma farmacéutica influye en los pasos que debe atravesar el medicamento antes de liberar sus componentes. Una tableta efervescente, por ejemplo, se administra después de disolverse según sus instrucciones, mientras que una cápsula debe liberar su contenido y un comprimido convencional debe desintegrarse.

Estas diferencias no significan que una presentación sea universalmente mejor o más eficaz que otra. Cada producto se formula de acuerdo con sus características y el propósito para el que fue desarrollado.

Por esta razón, tampoco es recomendable triturar, abrir, partir o disolver medicamentos por iniciativa propia. Algunas formulaciones están diseñadas para liberar sus componentes de una manera específica y cualquier modificación debe consultarse previamente con un profesional de salud.

El empaque también ayuda a la seguridad del paciente

Además de proteger el producto frente a condiciones ambientales, el envase y rotulado proporcionan información necesaria para identificar el medicamento y utilizarlo adecuadamente.

Elementos de seguridad y características de impresión pueden contribuir a detectar alteraciones. La compra en establecimientos farmacéuticos autorizados también forma parte de las medidas destinadas a reducir la exposición a productos falsificados o de procedencia desconocida.

Antes de consumir un medicamento, es recomendable revisar que el empaque se encuentre en condiciones adecuadas, comprobar su fecha de vencimiento y seguir las instrucciones de conservación y uso correspondientes.

La forma, el color y el empaque de una tableta, por tanto, forman parte de un proceso de desarrollo en el que intervienen criterios de formulación, fabricación, estabilidad, almacenamiento y seguridad.