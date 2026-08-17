El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no siempre se manifiesta con un niño que se mueve constantemente o presenta una conducta disruptiva. En algunos casos predominan las dificultades para mantener la atención, organizar actividades o seguir instrucciones.

Estas manifestaciones pueden ser menos visibles para las familias y el entorno escolar. La situación cobra especial relevancia cuando los comportamientos se mantienen en el tiempo, aparecen en diferentes ámbitos y comienzan a interferir con el aprendizaje, la convivencia o las actividades cotidianas.

“El principal reto es que muchas niñas no responden al perfil clásico del TDAH. Como no presentan una hiperactividad evidente, sus dificultades para concentrarse u organizarse suelen confundirse con distracción, desinterés o timidez, lo que retrasa el diagnóstico y el acceso al tratamiento”, explica César Rojas Valdez, psicólogo clínico del Complejo Hospitalario Alberto Barton, operado por IBT Group.

¿Por qué el TDAH puede pasar desapercibido en las niñas?

Las diferencias en la forma de manifestarse pueden influir en la identificación del trastorno. De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) proporcionadas para esta nota, el 13% de los niños habría recibido un diagnóstico de TDAH frente al 7% de las niñas.

La diferencia entre las tasas de diagnóstico, por sí sola, no permite concluir que responda exclusivamente a un infradiagnóstico en las niñas. Sin embargo, especialistas advierten que las manifestaciones menos disruptivas pueden resultar más difíciles de identificar.

En estos casos, problemas para concentrarse, organizar actividades o terminar tareas pueden interpretarse inicialmente como distracción, timidez o falta de interés, en lugar de motivar una evaluación especializada.

TDAH en Perú: más de 25 mil atenciones en seis meses de 2025

En Perú, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) incluidas en la información proporcionada para esta nota, entre enero y junio de 2025 se registraron 25.010 atenciones relacionadas con TDAH, de las cuales el 80% correspondió a población infantil.

Estas cifras corresponden a atenciones registradas y no deben interpretarse directamente como número de personas diagnosticadas ni como prevalencia del TDAH en la población peruana.

Nota para edición: verificar y enlazar antes de publicación las fuentes primarias del CDC y del Minsa correspondientes a las cifras incluidas en el material remitido.

Tres señales de TDAH que van más allá de la hiperactividad

Rojas recomienda prestar atención a determinados patrones cuando son persistentes, aparecen en más de un entorno —por ejemplo, en casa y en el colegio— y afectan el funcionamiento cotidiano del menor.

Dificultad para mantener la atención. Puede observarse cuando el niño se distrae con frecuencia, deja actividades sin terminar o presenta dificultades para seguir instrucciones y mantener el ritmo de una tarea. Impulsividad persistente. Puede manifestarse mediante interrupciones frecuentes, dificultades para esperar turnos o acciones realizadas sin considerar previamente sus consecuencias. Problemas de autorregulación. La señal no se limita a moverse constantemente. También pueden aparecer dificultades para controlar determinados comportamientos, respetar reglas o manejar las interacciones con otros niños.

La presencia aislada de estos comportamientos no significa que un niño tenga TDAH. Para valorar su relevancia se debe considerar, entre otros aspectos, su persistencia, intensidad, impacto y presencia en diferentes contextos.

No toda distracción significa TDAH

El colegio puede ser uno de los primeros espacios donde algunas dificultades se vuelven evidentes debido a que los niños deben seguir rutinas, cumplir instrucciones, realizar actividades durante periodos determinados e interactuar con sus compañeros.

Sin embargo, los problemas de concentración no son exclusivos del TDAH. Factores emocionales, ansiedad, situaciones de bullying o dificultades en el entorno familiar también pueden afectar la atención y el rendimiento.

Por esa razón, el diagnóstico no debe realizarse únicamente a partir de la observación de un síntoma. Cuando las dificultades son persistentes y afectan la vida cotidiana, corresponde recurrir a profesionales capacitados para realizar una evaluación integral.

¿Qué puede ocurrir cuando el TDAH no se identifica?

Las dificultades que no son comprendidas por el entorno pueden llevar a que algunos niños reciban calificativos relacionados con falta de disciplina, desobediencia o mal comportamiento.

Según Rojas, una identificación adecuada permite comprender las dificultades del menor y determinar qué tipo de acompañamiento necesita. Dependiendo de cada caso, el abordaje puede incluir intervenciones conductuales, orientación a las familias y otras estrategias terapéuticas. Cuando corresponde, profesionales habilitados pueden evaluar el uso de medicación.

“Muchos adultos recién buscan ayuda al reconocer que, desde niños, tenían dificultades para concentrarse, organizarse, terminar tareas, seguir reglas o controlar su inquietud”, señala el especialista.

Rojas añade que, en esos casos, pueden existir manifestaciones presentes desde la infancia que no fueron identificadas y que posteriormente interfieren con responsabilidades cotidianas, relaciones personales o desempeño laboral.

Ante comportamientos persistentes que afectan el aprendizaje, las relaciones o la vida diaria, la recomendación es buscar una evaluación profesional, en lugar de atribuirlos automáticamente a falta de interés o disciplina.