La región Ica continúa registrando jornadas cálidas a pesar del avance de la temporada de otoño. El representante del Senamhi Ica, Ing. Ricardo Rosas, informó que las temperaturas máximas vienen alcanzando entre 26 y 28 grados Celsius.

Calor persistente

El especialista explicó que, si bien las temperaturas mínimas se encuentran dentro de los valores normales, las máximas presentan registros superiores a los habituales para esta época del año. Precisó que normalmente las temperaturas oscilan entre los 24 y 26 grados, pero actualmente se mantiene una diferencia cercana a un grado por encima de lo esperado. Además, indicó que esta condición podría prolongarse durante junio y julio.

Rosas señaló que Ica presenta una gran diversidad de microclimas debido a sus características geográficas. Esto provoca que algunos distritos registren condiciones distintas en un mismo momento del día. Mientras en la ciudad de Ica predomina el sol y las altas temperaturas, distritos como Ocucaje y Santiago suelen amanecer con neblina y un ambiente mucho más frío.

“Ica tiene muchos microclimas, tanto en la parte alta, media y baja, cada uno con características especiales”, manifestó el especialista. Añadió que estas diferencias climáticas forman parte de una de las principales ventajas naturales de la región. Asimismo, consideró importante ampliar la red de estaciones meteorológicas para obtener información más precisa en cada distrito.

El representante del Senamhi destacó que los cambios de temperatura entre las mañanas frías y las tardes cálidas favorecen significativamente a la actividad agrícola. Explicó que estas variaciones ayudan a mejorar la concentración de azúcares en diversos productos. Esta condición permite obtener cultivos de mejor calidad y con mayor valor comercial.

“Esos cambios térmicos nos favorecen para la agricultura”, sostuvo Rosas al referirse a los beneficios para el sector agroexportador. Detalló que productos como el pallar, los cítricos y el arándano son algunos de los más favorecidos por estas condiciones. Según indicó, esta ventaja climática diferencia a Ica de otras regiones productoras del país.

Finalmente, advirtió que los vientos conocidos como “paracas” se presentan con mayor frecuencia que en décadas anteriores. Ante ello, anunció la próxima puesta en funcionamiento de un radar meteorológico en la región, herramienta que fortalecerá el monitoreo atmosférico. Este sistema permitirá mejorar las alertas tempranas y optimizar la respuesta ante fenómenos climáticos que puedan afectar a la población.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO