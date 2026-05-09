La región de Ica viene experimentando un incremento sostenido de las temperaturas y niveles de radiación ultravioleta superiores a lo habitual para la temporada, de acuerdo con el Senamhi. Se advierte que este escenario podría mantenerse en los próximos meses.

Temperaturas máximas

El director zonal 5 del Senamhi, Ing. Ricardo Rosas, explicó que actualmente se registra una anomalía térmica positiva que oscila entre 0.5 °C y 2 °C a lo largo del litoral del Pacífico, lo que está repercutiendo directamente en el sur de la región.

“Tenemos anomalías positivas de 0.5 hasta 2 grados en todo el litoral pacífico. Esto está haciendo que nuestra ciudad, especialmente desde Ica hacia el sur, presente incrementos en las temperaturas máximas”, señaló.

En ese contexto, precisó que la provincia de Ica mantiene valores cercanos a los 26 grados, mientras que en Palpa y Nasca las temperaturas alcanzan los 34 grados. Este aumento genera una mayor sensación de calor y bochorno, sobre todo durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

A ello se suma la persistencia de condiciones climáticas inestables. Según Rosas, los reportes del ENFEN mantienen vigente la alerta ante un posible El Niño Costero. “Sabemos que el último informe del ENFEN manifiesta que aún se mantiene en alerta El Niño Costero. Por lo tanto, hay que seguir haciendo la vigilancia y los pronósticos”, advirtió.

Otro de los factores que preocupa, es el incremento de la radiación ultravioleta. Para el mes de mayo, el índice UV debería ubicarse alrededor de 7; sin embargo, actualmente alcanza valores de hasta 9.

“Hoy día estamos teniendo radiaciones UV sobre 9, que es una escala bastante alta para esta condición”, indicó Rosas, al remarcar que estos niveles representan un riesgo directo para la salud, especialmente en personas que realizan actividades al aire libre.

El especialista también advirtió que factores estructurales están contribuyendo al incremento de la temperatura en la región, entre ellos la tala de árboles y la expansión urbana sin planificación.

A esto se suma la deficiente gestión de residuos sólidos, que se agrava con el calor. “Con el incremento de temperatura hay descomposición de materia orgánica y esto trae presencia de bacterias y virus”, explicó, al tiempo que alertó sobre la aparición de afecciones respiratorias y reacciones alérgicas, especialmente en niños.

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