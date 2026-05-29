A los 83 años, Paul McCartney lanza hoy su álbum de estudio número 18, “The Boys of Dungeon Lane”. Este álbum, de gran eclecticismo musical, muestra a Paul explorando una amplia gama de instrumentos y estilos, demostrando su gran versatilidad: rock al estilo Wings, armonías al estilo Beatles, ritmos característicos de McCartney, intimidad sutil, narración melódica y canciones con personajes; el hilo conductor es Paul.

“The Boys of Dungeon Lane no es solo el primer álbum en solitario de Paul McCartney en más de cinco años; es una colección de reflexiones únicas y reveladoras sobre recuerdos nunca compartidos, junto con nuevas canciones de amor.

TRABAJO

En su reciente álbum, Paul McCartney dirige su mirada hacia su interior, reviviendo los años formativos que moldearon no solo su vida, sino también los cimientos de la cultura popular moderna. En una carrera definida por historias atemporales y personajes inolvidables, Paul ahora cuenta la historia más personal de todas: la suya propia.

“The Boys of Dungeon Lane” es su álbum más introspectivo hasta la fecha y transporta al oyente de vuelta a sus orígenes.

Estas extraordinarias canciones nuevas muestran a Paul en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza inusual sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la Beatlemanía.

años tiene el Beatle que no ha pensado aún en el retiro de la música.

Temas

“The Boys of Dungeon Lane” también incluye nuevas canciones de amor al inimitable estilo de Paul McCartney.