En un contexto de permanente vigilancia de las condiciones climáticas en la región, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su Dirección Zonal 5 en Ica, participó en una reunión técnica convocada por la Asociación de Usuarios de Agua de Ica, donde se presentó un informe detallado sobre la situación hidrometeorológica actual y sus proyecciones en el corto plazo.

Monitoreo climático

La exposición estuvo a cargo del director zonal, Ing. Ricardo Rosas, quien dio a conocer el comportamiento reciente de variables meteorológicas e hidrológicas, entre ellas temperaturas, precipitaciones y disponibilidad hídrica, además de los escenarios previstos para las próximas semanas.

En la cita participaron representantes de la Asociación de Usuarios de Agua Potable, la Asociación de Mercados Unidos y otras organizaciones de la sociedad civil, quienes resaltaron la necesidad de mantener una coordinación constante con el Senamhi para contar con datos técnicos actualizados que permitan planificar actividades productivas y comerciales, así como reforzar las acciones de prevención frente a posibles riesgos climáticos.

