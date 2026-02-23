La provincia de Ica será una de las zonas más afectadas por el incremento de la temperatura diurna en la costa, fenómeno que se iniciará este lunes 23 de febrero a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 11:59 de la noche del miércoles 25, con una vigencia de 61 horas.

Calor en la región

Según el aviso meteorológico, en la costa sur, donde se ubica la región, se prevén temperaturas máximas entre 28°C y 36°C, con mayor incidencia durante el mediodía y primeras horas de la tarde. La escasa nubosidad favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), mientras que se esperan ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente en horas de la tarde.

El organismo técnico detalló que en la costa norte las temperaturas oscilarán entre 30°C y 37°C, y en la costa centro entre 29°C y 32°C. Las regiones comprendidas en el aviso son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna, donde se prevé una elevación sostenida de la temperatura diurna durante los tres días de vigencia del evento.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población de Ica y demás regiones costeras utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol con filtro UV, prendas de manga larga y protector solar, además de mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.

