El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo este jueves reuniones con representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del proceso de conteo de votos.

A través de sus redes sociales, Roberto Sánchez informó que las reuniones se desarrollaron desde tempranas horas y destacó la importancia de garantizar el respeto a la voluntad popular. “Nuestro pueblo está vigilante. El voto y la democracia se respetan”, señaló en su cuenta de X.

Por su parte, Ernesto Zunini, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, indicó que la agrupación espera con tranquilidad la culminación del conteo de actas electorales y aseguró que respetarán los resultados oficiales.

Asimismo, precisó que no están presentando reclamos ante las misiones internacionales y reiteró su confianza en el desarrollo del proceso. “Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la contabilidad de los votos. Estamos tranquilos”, declaró.

Respecto a las movilizaciones anunciadas en diversas regiones del país, Zunini reconoció el derecho de la ciudadanía a manifestarse, aunque exhortó a mantener la serenidad para que el proceso electoral concluya sin incidentes.

Desde 8am de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA



Nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 11, 2026