Karla Tarazona descartó que Christian Domínguez repita los episodios que marcaron sus relaciones pasadas y afirmó que la famosa “maldición de los tres años” ya no representa una amenaza para su matrimonio.

Durante su visita a ‘Arriba Mi Gente’, los recién casados hablaron sobre su matrimonio y revelaron algunos pormenores de la ceremonia, destacada por su sencillez y estilo poco convencional.

En medio de la entrevista, Rondón aludió a la popular teoría sobre las relaciones de Christian Domínguez y le hizo una observación a Karla. “ Es algo que ya se viene especulando, ¿no? Que esperemos pueda cumplir los 3 años ”, le comentaron.

Lejos de mostrarse preocupada, Tarazona respondió resaltando la cantidad de años que ha compartido con Domínguez. “ Pero escúchame, si juntamos los 3 años y medio anteriores más estos casi 2 años ya son más de 5 años ”, afirmó, restándole importancia a la supuesta “maldición”.

En otro momento de la conversación, Rondón mencionó que numerosos usuarios opinaron sobre la celebración, poniendo especial énfasis en los alimentos que se ofrecieron durante la recepción.

“ Escuchen dos cosas. No me he quedado grabado en este video, de esa nota que hemos puesto. Uno es la incondicional, la canción, y otra es esa carapulcra con el chancho al palo. Claro. Y la gente esperaba la mesa de quesos, la gente esperaba el jamón ”, sostuvo.

Karla tomó con humor las críticas y comentarios que surgieron en redes sociales sobre su celebración. “ Bueno, que sigan esperando y cuando hagan su fiesta que la pongan ”, manifestó.

Por su lado, Domínguez reveló que la pareja no tenía previsto organizar una gran celebración, ya que su intención inicial era concretar únicamente el matrimonio civil y retomar de inmediato sus actividades.

“ Nosotros queríamos hacer solamente un matrimonio civil que terminaba en la notaría. Amigos, familia de Warmi, que es de años, como familia, nos dieron esta recepción que nos pareció increíble cuando la vimos ”, refirió.

“ Y eran 83 personas que son las personas que te dicen todos los días buenos días, todos los días te dicen cómo estás ”, añadió.