Samahara Lobatón sorprendió al revelar que no se casará con Youna, a pesar de haber aceptado formalizar su relación durante su paso por el reality ‘La Granja VIP’.

“ No me voy a casar, ambos tuvimos una hermosa conversación, seguimos hablando y tomamos la decisión de no casarnos. Youna siempre será parte de mi familia, sabe que lo amo, lo adoro, es papá de mi hija y una persona importante en mi vida. El amor está intacto ”, expresó la influencer en el podcast Q’Bochinche.

Posteriormente, la hija de Melissa Klug contó que tiene muchos planes de trabajo luego de su salida del reality de convivencia.

“Tengo muchos planes en Perú, la granja me ha abierto muchas puertas y sería descabellado irme a Estados Unidos. Mi prioridad son mis hijos y no puedo dejar la posibilidad de trabajo. Soy papá y mamá para mis hijos, llevo toda la carga familiar”, sostuvo.

Samahara Lobatón a sus seguidores tras ser eliminada de ‘La Granja VIP’: Sé que varias fueron al hotel y lloraron

Luego de convertirse en la más reciente eliminada de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón reapareció este jueves 4 de junio en el set del reality para comentar su experiencia en la competencia. Durante su intervención, la influencer se dirigió a sus seguidores y les pidió tranquilidad, asegurando que, pese a haber abandonado el programa, se siente satisfecha con su desempeño y considera que salió con la frente en alto.

La hija de Melissa Klug señaló que en este tipo de competencias no siempre se gana, aunque aseguró sentirse una ganadora por todo lo vivido durante su participación. Además, destacó el respaldo que recibió de los televidentes, quienes continuaron mostrándole su apoyo y cariño incluso después de su salida del reality de convivencia.

“Soy una ganadora, yo me doy por ganadora, por ustedes, porque las he ganado a ustedes, eso he ganado. No siempre se gana en los juegos y yo me llevo la mejor experiencia de ‘La Granja vip’ que fue Guayra y Valiente, y me llevo a todas ustedes”, expresó.

Lobatón afirmó que su eliminación no ha afectado su ánimo, por lo que pidió a sus seguidores no preocuparse ni sentirse desanimados por su salida del reality.

“Sé que varias fueron al hotel, lloraron. Estoy feliz chicas, estoy agradecida con ustedes, tengo el corazón contentísimo con todo el amor que he recibido afuera”, concluyó.