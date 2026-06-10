La revelación llegó de manera inesperada. Al ser consultada sobre las declaraciones de Susy Díaz, quien afirmó que Monique Pardo la llamó para pedirle ayuda porque “no tenía ni para el menú”, la pelirroja no solo desmintió a la exvedette, sino que aprovechó para hacer pública por primera vez su vida sentimental.

“Yo estoy casada hace 5 años con una persona que me adora”, confesó en declaraciones a Diario Correo.

Pardo aclaró que nunca había hecho pública esta información porque considera su vida personal un ámbito estrictamente privado.

La artista también rechazó con firmeza que atraviese dificultades económicas y respondió con dureza a Susy Díaz:

“Realmente que Susy haga eso por salir en el periódico, realmente hablar mal de la persona que le debe todo, ella me debe todo a mí”.