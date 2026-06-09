La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) presentó este martes su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en el que señaló que el proceso electoral fue competitivo y se desarrolló en un ambiente mayoritariamente pacífico, aunque estuvo marcado por una fuerte polarización política y la presencia de persistentes narrativas de fraude.

Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), sostuvo que el equipo continuará observando las etapas finales del proceso electoral y que el informe definitivo será presentado en agosto, una vez culminadas todas las fases de proclamación y resolución de observaciones.

En conferencia de prensa, indicó que 150 observadores fueron desplegados a nivel nacional desde finales de febrero, con el objetivo de supervisar el desarrollo de las elecciones conforme a la legislación peruana y los estándares internacionales.

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De acuerdo con el informe, los primeros resultados de la segunda vuelta evidenciaron un empate técnico entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La misión resaltó que ambos postulantes reconocieron lo ajustado de los resultados y se comprometieron a esperar la proclamación oficial.

La observación europea sostuvo que el periodo entre la primera y la segunda vuelta estuvo condicionado por las investigaciones vinculadas a problemas logísticos registrados el 12 de abril, así como por la demora en la proclamación de los resultados de la primera vuelta.

En esa misma línea, la campaña electoral se limitó a apenas tres semanas efectivas y estuvo marcada por cuestionamientos al sistema electoral, además de acusaciones de fraude promovidas principalmente por sectores políticos que objetaron los resultados preliminares.

Asimismo, manifestó que el entorno digital estuvo marcado por la difusión de mensajes sobre presuntas irregularidades electorales y por ataques a las instituciones encargadas del proceso. La UE también alertó sobre la presencia de expresiones discriminatorias y discursos hostiles durante la campaña, dirigidos contra Juntos por el Perú.

A pesar del clima de polarización, los observadores europeos valoraron de manera positiva la organización de la segunda vuelta. El informe destaca que la votación se llevó a cabo de forma tranquila y ordenada en la mayoría de centros de sufragio, y que la presencia de personeros y observadores ayudó a garantizar la transparencia del proceso.

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Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la UE: Seguiremos acompañando esta etapa y presentaremos un informe final en agosto



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