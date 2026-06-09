En la última semana, el excandidato presidencial Jorge Nieto (Buen Gobierno) hizo un llamado para no respaldar ni a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ni a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), sino a optar por el voto nulo.

Y a pesar de todas las críticas sobre su postura, lo cierto es que el voto nulo no incrementó en grandes proporciones en comparación con los últimos años. Sin embargo, los votos nulos de esta contienda, ya superan las cifras en comparación con las segundas vueltas de los últimos 20 años.

El voto nulo no varió mucho en los últimos 20 años. (Foto referencial: Ministerio Público)

NÚMEROS

Al cierre de esta edición y con los datos procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 94.94%, los votos nulos suman 1,126,572.

En el 2006 se alcanzaron 1,75,318 votos nulos y en el 2011 fueron 921,711.

En el 2016 hubo 1,040,502 votos nulos, mientras que en el 2021 se llegó a la cifra de 1,106,816.

Por lo tanto, entre el 2021 y la segunda vuelta de este año, hay 19,756 más votos nulos.

Jorge Nieto fue cuestionado por hacer un llamado al voto nulo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

ANÁLISIS

Para el analista Ángel Delgado el llamado al voto nulo de parte de Jorge Nieto y otros líderes políticos, no tuvo mayor efecto.

“No ha sido una tendencia significativa”, indicó.

En diálogo con Correo, explicó que es difícil variar el voto nulo de segunda vuelta, porque es un voto recurrente.

“Está conformado por un sector de la población que tiene poco interés en los candidatos que están en pugna y ya tienen un voto nulo preestablecido, lo podemos ver así porque el voto nulo no ha tenido grandes variaciones”, apuntó.

Desde su punto de vista, es casi imposible que cualquiera de los dos candidatos presidenciales de segunda vuelta pudiera tomar un bolsón importante de esos votos.

“No es que no hayan sabido ganarse esos votos, sino que existe un desencanto desde ese sector que asiste a votar para no pagar la multa, pero la mayoría de las veces no tienen interés en la política”, refirió.