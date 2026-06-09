Un nuevo mapa electoral se dibujó en la región La Libertad tras conocerse los resultados oficiales de la segunda vuelta protagonizada entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino.

A diferencia de las elecciones generales del 12 de abril, en las que Keiko se impuso en seis provincias de la región y Sánchez, también en seis, esta vez el escenario es distinto: el representante de Juntos por el Perú (JP) ganó en siete provincias y la aspirante por FP, en cinco.

NÚMEROS

Si bien esta publicación fue cerrada al 99.28% de actas contabilizadas, por la cifra restante (0.72%) es poco probable que el número de provincias ganadas por cada candidato cambie en las próximas horas o días.

Las provincias donde Sánchez se impuso en esta segunda vuelta son Bolívar (60.98% vs. 39.01%), Julcán (55.79% vs. 44.20%), Otuzco (55.95% vs. 44.04%), Pataz (65.68% vs. 34.31%), Sánchez Carrión (54.07% vs. 45.92%), Santiago de Chuco (58.94% vs. 41.05%) y Virú (57.13% vs. 42.86%). Es decir, JP ganó en seis de las siete provincias andinas que constituyen la región, así como en una de sus cinco provincias costeras.

De estos municipios, cuatro (Bolívar, Julcán, Pataz y Santiago de Chuco) ya tenían el 100% de actas contabilizadas y al resto le faltaba entre 3.62% y 0.23%.

En el caso de Fujimori, recibió el mayor respaldo de la población en Ascope (60.23% vs. 39.76%), Chepén (57.10% vs. 42.89%), Gran Chimú (66.58% vs. 33.41%), Pacasmayo (57.81% vs. 42.18%) y Trujillo (63.20% vs. 36.79%). Ninguna de estas provincias tenía todas las actas contabilizadas al cierre de esta publicación, pero el margen para llegar al 100% era menos de 1%.

CAMBIO

La jornada electoral del último domingo también dejó otra lectura en la región. Si en los comicios del 12 abril Keiko Fujimori se impuso en la provincia de Virú con un 16.9% y Roberto Sánchez se ubicó segundo con 13.48%, en esta segunda vuelta ganó el “sombrero”. Sin embargo, aquí es válido recalcar que en esta última elección solo participaron dos candidatos.

NUEVA VICTORIA

Lo que sí puede afirmar Fuerza Popular tras los resultados oficiales del último domingo es que su candidata obtuvo una victoria a nivel general en La Libertad, tal como sucedió en los comicios del 12 de abril.

De acuerdo con la ONPE, al 99.28% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori venció con un 57.53% a Roberto Sánchez, que llegó a los 42.66% hasta el cierre de esta nota.

En las elecciones de abril, la candidata de FP se ubicó primera con 20.26%, mientras que el aspirante por JP se situó tercero con solo 9.46%, detrás de Jorge Nieto Montesinos (9.81%), del Partido del Buen Gobierno.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad