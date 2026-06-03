El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en la provincia de Pataz, que registra 13 asesinatos en lo que va del año.

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Lineamientos

La medida, que según el Decreto Supremo N° 084-2026-PCM empezará a regir a partir del 5 de junio, ratifica que las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional, a fin de enfrentar el accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

La norma también precisa que en Pataz continuará la restricción o suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, así como la inmovilización social obligatoria entre las 10 p.m. y 5 a.m.

Asimismo, se establece una participación más activa de entidades de fiscalización y control, como la Sunat, Sucamec, Sutran, Sunafil, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas, para supervisar el transporte de carga, el uso de explosivos, la comercialización de minerales y la información registrada en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Problemática

En tanto, ayer, durante la III Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), la presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, dijo que es necesario atacar las ingentes cantidades de dinero que mueve la minería ilegal.

“Muchos de los delitos que ahora tenemos en Trujillo tienen como antecedente la minería ilegal: el sicariato, la extorsión, el secuestro. Se debe atacar la minería ilegal y no es la primera vez que lo digo, debemos atacar las ingentes cantidades de dinero (que mueven), porque si se les quita el dinero a través del sistema de extinción de dominio, no van a tener para poder comprar explosivos y todo lo que usan para hacer daño en la región”, aseguró.

Durante la sesión, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, también aseguró que los homicidios se redujeron en 40% durante mayo de este año, a diferencia del mismo mes del 2025.

Este resultado lo atribuyó a la aplicación de estrategias tecnológicas, georreferenciación de incidencias y una mayor presencia operativa de policías y soldados en los sectores más convulsionados de la provincia de Trujillo.