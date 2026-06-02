El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó 4 años, 6 meses y 26 días de prisión efectiva contra Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), por el delito de homicidio culposo en agravio del vigilante Juan Martínez Torres.

Además, se dispuso el pago de reparación civil de 329 mil 280 soles a favor de los sucesores del agente de seguridad. Asimismo, de inhabilitación de concerniente en capacidad definitiva para conducir cualquier tipo de vehículo.

También se informó que para el viernes 5 de junio, 4:30 de la tarde, se procederá a leer integra la lectura de la sentencia correspondiente.

Pidió perdón

En la sede de la Unidad de Flagrancia de Trujillo se realizó la audiencia contra la empresaria, acusada de atropellar la noche del domingo 3 de mayo al agente de seguridad Juan Martínez Torres, quien se encontraba en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas, en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

En la audiencia de esta mañana, el fiscal Joan Balladares realizo los alegatos finales.

Además, Maricsa Alfaro Cerna tomó la palabra y se dirigió a los familiares de la víctima mortal y les pidió perdón.

“Soy consciente totalmente de las consecuencias de mis actos. Reconozco el dolor por el cual está pasando la familia del señor Juan Martínez, a quienes les pido perdón públicamente, también a la sociedad y sobre todo a Dios. En todo momento he cumplido con todas las indicaciones judiciales y de comparecencia que se me han asignado. He firmado y así me quiero mantener. Quiero hacerme responsable y le pido por favor tome en cuenta todos los elemento presentados. Quiero trabajar en la empresa que fundé desde cero para resarcir este daño que he ocasionado”, manifestó Alfaro Cerna.

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