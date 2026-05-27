Alianza para el Progreso (APP) investigará a Efraín Bueno Alva, alcalde de Huanchaco y actual candidato a regidor provincial de Trujillo, para determinar una posible deslealtad al partido, tras ser acusado de apoyar la postulación de José Ruiz, de Fuerza Popular, en la jurisdicción en donde gobierna.

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Acusado

La imputación contra el burgomaestre la realizó Roberto de la Cruz, precandidato al municipio de Huanchaco por APP. Él dijo, durante la última reunión que sostuvieron dirigentes apepistas con el presidente fundador de esa agrupación, César Acuña Peralta, que Bueno Alva debería ser expulsado por esa traición.

Martín Namay Valderrama, coordinador político regional de ese partido, confirmó la acusación contra el alcalde y dijo que será el Comité de Ética de APP quien resuelva su caso.

“Hay un precandidato que manifestó en una forma muy enérgica y convencida que tiene las pruebas de que, por ejemplo, nuestro alcalde actual de Huanchaco, Efraín Bueno, que está en lista de precandidatos a la provincia, tendría una alianza política de apoyo al candidato José Ruiz, de Fuerza Popular. Lo que se le ha dicho es que una vez que esté el comité (de Ética) en funciones, haga llegar toda esa documentación y evidencias porque él ha pedido expulsión”, dijo en una entrevista con N60.

El dirigente agregó que si se entregan pruebas, audios o evidencias de la denuncia, se podría confirmar una “deslealtad” al partido. “El comité va a tener que evaluar la denuncia”, acotó.

Sobre el pedido para que se expulse a militantes involucrados en actos de corrupción o que generen desunión en APP, aseveró que se espera que en una semana la dirigencia reformule, mediante resolución, al Comité de Ética, para que de inmediato inicien los procesos disciplinarios.

Elecciones

Martín Namay también se pronunció sobre las próximas elecciones municipales y regionales, del 4 de octubre. El dirigente manifestó que en las elecciones internas del domingo pasado se confirmó su postulación al Gobierno Regional de La Libertad. Asimismo, anunció que llevará como vicepresidenta, en calidad de invitada, a Verónica Torres Bravo.

Además, dijo que APP presentará candidatos en 80 de las 83 municipalidades de la región. Los únicos distritos que no tendrán postulantes serán Poroto (Trujillo), Rázuri (Ascope) y La Cuesta (Otuzco).