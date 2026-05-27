El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, precisó que lo más importante para garantizar la política monetaria del país, es que la entidad mantenga su autonomía.

El pronunciamiento de Velarde se da en medio de la segunda vuelta de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Composición: Diario Correo.

EXPLICACIÓN

Ayer, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) de Ayacucho le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a Julio Velarde.

Al recibir el reconocimiento, Velarde se refirió al rol de la banca central del Perú.

“Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha”, afirmó.

Además, destacó el trabajo del equipo del BCR, una institución caracterizada por la meritocracia y que busca captar a los mejores profesionales.

Sus declaraciones se dan en un contexto de segunda vuelta presidencial en el que no se tiene certeza de que si el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) gana, ratificará a Velarde en el cargo.

Esta no es la primera vez que Velarde es condecorado. La Universidad Continental también le otorgó el título como Doctor Honoris Causa. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

MENSAJE

En otro momento, Velarde habló del tipo de cambio para enfatizar que el nuevo sol no se ha depreciado mucho, por lo tanto, se genera confianza en la economía peruana.

“El tipo de cambio hoy en sol está 4 % más fuerte de lo que estaba en 2000. Entre el 75 y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10 mil millones por ciento; estoy hablando de diez ceros”, recordó.

A su salida, el presidente del BCR fue ovacionado por los asistentes al evento, mientras que algunos aprovecharon para obsequiarle imágenes de Jesús Nazareno, patrono de la ciudad.