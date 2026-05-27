El Club Amigos Centro Bella Unión expresó públicamente su profunda preocupación e indignación por los hechos ocurridos durante el encuentro disputado frente al Club Viargoca FC, correspondiente a la Etapa Provincial de la Copa Perú 2026 – Arequipa, desarrollado el domingo 24 de mayo en el distrito de Atico.

Según el comunicado oficial, durante el desarrollo del partido, el árbitro principal Luis Ronald Begazo Gutiérrez y el juez de línea Steven Yato habrían convalidado legítimamente un gol a favor de Bella Unión, incluso negando con gestos que existiera posición adelantada ante la banca rival.

Sin embargo, el club sostiene que aproximadamente cinco minutos después, y tras presuntas presiones e incluso agresiones ejercidas por jugadores, dirigentes y personas vinculadas al Club Viargoca FC, la terna arbitral decidió retractarse de la decisión inicial, anulando el tanto que representaba el empate para Bella Unión.

La institución considera que esta situación vulneró gravemente los principios de imparcialidad, transparencia y autoridad que deben prevalecer en toda competencia deportiva, perjudicando directamente el desarrollo normal del encuentro y el esfuerzo realizado por jugadores, comando técnico, dirigentes e hinchas.

En el pronunciamiento también se cuestiona la actuación del presidente de la Liga Provincial de Caravelí, Nicolás Romero, indicando que, pese a los reiterados pedidos para garantizar la continuidad y el normal desarrollo del partido, habría mostrado una actitud indiferente y evasiva, señalando que “no tenía nada que ver” con lo sucedido.

Asimismo, el club afirma que el primer documento arbitral no habría sido llenado en presencia del delegado de Bella Unión, vulnerando su derecho a observación y contradicción. Además, sostienen que inicialmente no se consignó la expulsión del jugador Alex Magallanes de Viargoca FC, quien habría mostrado conductas antideportivas reiteradas como puñetes, codazos e intentos de patadas durante el partido.

El comunicado también señala que dichas acciones no fueron sancionadas oportunamente por el árbitro durante el encuentro y que recién después de 24 horas se habría considerado este hecho en una ampliación del informe arbitral.

El Club Centro Bella Unión sostiene además que el informe arbitral firmado digitalmente presentaría inconsistencias y presuntas manipulaciones, indicando que no describiría con precisión el desarrollo del encuentro y omitiría faltas de respeto del juez principal hacia jugadores y dirigentes del club.

Otro de los puntos expuestos es la dificultad para presentar formalmente el reclamo ante la Comisión de Justicia Provincial de Caravelí. Según señalan, se habrían presentado trabas administrativas debido a que el pago de S/ 1,000 debía realizarse únicamente de manera presencial, además de exigirse documentación física pese a que solicitaron realizar el trámite digitalmente.

El club recordó que el distrito de Atico se encuentra a más de tres horas de Bella Unión, situación que dificulta el traslado y genera mayores gastos para las instituciones deportivas de la provincia.

El Club Amigos Centro Bella Unión reafirmó su compromiso con el respeto, la disciplina, la honestidad y el juego limpio, solicitando a las autoridades competentes de la Copa Perú y de la Liga Provincial de Caravelí que los hechos sean evaluados de manera objetiva y responsable, garantizando la justicia deportiva y evitando que situaciones similares vuelvan a repetirse.