La Fase 3 de la etapa Provincial de la Copa Perú comenzará el fin de semana en el estadio La Tomilla, distrito de Cayma, donde se desarrollarán cinco encuentros claves entre el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Las acciones se abrirán el sábado a las 13:00 horas con el choque entre Sportivo Huracán y Atlético Pisco de Hunter, duelo que marcará el inicio de la fecha. Más tarde, a las 15:00 horas, CIMAC FC de Paucarpata se verá las caras con FBC Yarabamba, en un partido que también definirá a uno de los clasificados.

El domingo continuará la programación con tres compromisos. A las 11:00 horas se enfrentarán FBC Simón de José Luis Bustamante y Rivero y el ganador entre Carilsa de Yarabamba o FBC Melgarcito de La Joya.

Luego, a las 13:00 horas, Defensor Arica de Mariano Melgar chocará con Amigos de la PNP de Cayma, mientras que el duelo de fondo, programado para las 15:00 horas, lo protagonizarán Defensor Cruce de La Joya y Real Católica de Cayma.

En esta etapa, cada partido es crucial, solo los equipos vencedores accederán a la Fase 4 de la etapa Provincial.

El sexto clasificado será determinado como el mejor perdedor de la jornada, manteniendo así el margen de competencia entre los participantes.