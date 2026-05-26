El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a su examen médico anual en el Hospital Militar Walter Reed, ubicado cerca de Washington, a pocos días de cumplir 80 años.

El mandatario republicano acudió al centro médico alrededor de las 08:50 de la mañana, según reportaron periodistas que acompañaban la caravana presidencial.

Chequeo médico y dental en hospital militar

La revisión incluyó evaluaciones médicas y dentales programadas como parte de los controles rutinarios de salud presidencial.

Trump, quien cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo en Estados Unidos.

Durante los últimos años, el mandatario ha defendido públicamente su estado físico y mental, comparándose frecuentemente con su antecesor demócrata Joe Biden.

Casa Blanca divulgaría resultados en las próximas horas

La Casa Blanca suele publicar un resumen médico oficial tras los chequeos presidenciales, aunque el nivel de detalle depende exclusivamente del Ejecutivo.

Hasta el momento no se difundieron resultados específicos de la evaluación realizada este martes.

Tras finalizar su visita médica, Trump retomó sus actividades oficiales relacionadas con política interior y asuntos internacionales, incluida la situación en Irán.

Trump enfrenta constantes cuestionamientos sobre su salud

En los últimos meses, medios estadounidenses y observadores políticos han señalado episodios en los que el mandatario aparentó somnolencia durante actos públicos.

Además, imágenes difundidas anteriormente mostraron pequeños hematomas en sus manos.

Funcionarios de su administración, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han defendido la capacidad física del mandatario y aseguran que mantiene una intensa agenda de trabajo.

Antecedentes médicos recientes

El verano pasado, la Casa Blanca informó que Trump había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección que provoca acumulación de sangre en las piernas y puede generar hinchazón y calambres.

El mandatario también ha señalado anteriormente que consume aspirinas diariamente, tratamiento que reduce la coagulación sanguínea y podría explicar los moretones observados en sus manos.

Durante un chequeo realizado en octubre pasado, Trump aseguró que una resonancia magnética mostró un estado cardiovascular “excelente”.

En aquella oportunidad, el médico presidencial Sean Barbabella sostuvo que la edad cardíaca del mandatario era “aproximadamente 14 años menor” que su edad cronológica.

Trump celebrará sus 80 años en la Casa Blanca

El presidente estadounidense planea celebrar su cumpleaños número 80 el próximo 14 de junio con un evento de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca.

La actividad contará con miles de invitados, según adelantó el propio mandatario.