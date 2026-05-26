La Interpol detuvo a Nadeska Widausky en cumplimiento de una Notificación Roja emitida por las autoridades judiciales de Bélgica, en el marco de una investigación por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza, que contemplan una pena de hasta 20 años de prisión.

La intervención se llevó a cabo en el distrito de Jesús María, en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, frente a un colegio de la zona, de acuerdo con información policial.

Luego, la bailarina fue llevada a la unidad de delitos transnacionales para las diligencias correspondientes.

Según antecedentes difundidos en investigaciones previas, Widausky también ha sido vinculada a procesos por presunto lavado de activos y desbalance patrimonial, así como a la incautación de bienes valorizados en más de 255 mil dólares.

Asimismo, su nombre ha sido mencionado en distintos hechos mediáticos registrados en años anteriores, entre ellos su condición de testigo tras un atentado ocurrido en 2015 vinculado a un caso de crimen organizado, así como su aparición en investigaciones relacionadas con presuntos miembros del entorno criminal.