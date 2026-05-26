Miles de agricultores arroceros de la región Piura mantienen un paro agrario en rechazo al bajo precio del arroz y a la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno.

La protesta incluye bloqueos en vías que conectan las ciudades de Sullana, Catacaos y Chiclayo, afectando el tránsito vehicular y el transporte interprovincial.

Agricultores exigen presencia de ministros

En declaraciones a RPP, el presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, Rogelio Silva, pidió la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, del ministro de Economía y del presidente de la República para instalar una mesa de diálogo.

“Queremos tener una mesa de diálogo para poder darle solución al problema que se ha originado a nivel nacional” , afirmó.

El dirigente sostuvo que el gremio agrario ya participó en al menos 25 reuniones con representantes del Estado sin lograr acuerdos concretos.

Además, cuestionó que algunas organizaciones campesinas no hayan sido convocadas a dichas conversaciones.

Productores denuncian precios “irrisorios”

Los agricultores señalaron que actualmente por el saco de 50 kilos de arroz se les ofrece entre S/41 y S/54, cuando anteriormente el precio alcanzaba hasta S/75.

Según explicaron, esta situación genera pérdidas económicas debido al incremento del costo de fertilizantes, combustibles y mano de obra.

“Hemos invertido 13 mil soles por hectárea y hoy los molineros quieren pagar solamente S/41”, cuestionó Silva.

El dirigente aseguró que el sector requiere que el precio del saco de arroz cereal alcance al menos S/90 para cubrir los costos de producción.

Critican comunicado del Midagri

Rogelio Silva calificó como “una tremenda burla” el reciente comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el que se informó la compra de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/1.4 millones.

Según indicó, la medida resulta insuficiente frente al volumen de producción agrícola de la región Piura y otras zonas del país.

“No solamente son 400 toneladas, son miles de toneladas las que se producen en la región”, sostuvo.

El dirigente agregó que la problemática también afecta cultivos como maíz, menestras, pallar, papa y camote.

Protesta podría radicalizarse

Silva advirtió que el paro continuará de manera indefinida si el Gobierno no instala una mesa de diálogo y presenta soluciones concretas.

“Este paro ya había sido anunciado desde hace tiempo y sería indefinido si no había solución”, afirmó.

Bloqueos afectan tránsito en el norte

Las manifestaciones generan restricciones en diversos tramos de carreteras del norte del país.

Los agricultores reclaman medidas urgentes para enfrentar la caída del precio de los productos agrícolas y el incremento de los costos de producción.