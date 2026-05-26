Nuevamente la Universidad Nacional San Luis Gonzaga está en la mira de la Contraloría, esta vez se alertó que los nuevos laboratorios de hidráulica y estructuras implementados como parte del mejoramiento educativo de la Facultad de Ingeniería Civil no están operativos por falta del sistema de electrificación que garantice su funcionamiento.

Control en el campus

El organismo fiscalizador emitió el Informe de Control Concurrente N.° 006-2026-OCI/0208-SCC, cuyo periodo de evaluación abarca desde el 20 al 24 de abril del 2026, se señala que en febrero del presente año se recepcionó parcialmente la obra que tiene un costo de 54 millones 734 mil 065 soles y un avance acumulado del 90.5 %. Sin embargo, estaba pendiente la entrega de los nuevos laboratorios con su equipamiento hasta su puesta en funcionamiento. El 20 de de junio del 2024, se otorgó la buena pro al contratista, el consorcio “Somos La Unica”, que inició los trabajos en ese mismo mes.

“Si bien la universidad cuenta con una subestación que abastece de electricidad a diversas facultades, los equipos de los nuevos laboratorios requieren de mayor demanda de energía, lo que obliga a la implementación de un sistema de electrificación de mayor amplitud. Actualmente, dicho proyecto de electrificación está pendiente de aprobación por la empresa que brinda el suministro a la casa superior de estudios”, señaló la Contraloría.

Asimismo, se indicó que, luego del respectivo visto bueno al proyecto, recién se continuaría con la elaboración del expediente técnico respectivo para luego pasar al proceso de selección del contratista y la ejecución del sistema de electrificación requerido. Todo este proceso demandaría un plazo de 6 meses aproximadamente, periodo en el que los nuevos laboratorios continuarían inoperativos.

De otro lado, la comisión de control también advirtió que está parcialmente en funcionamiento el nuevo pabellón de Laboratorio y, en el caso de Administración, no se estaría utilizando la totalidad del mobiliario y módulos adquiridos. Asimismo, el pabellón existente del sector 4, donde se realizaron trabajos de pintado, se encuentra cerrado.

El resultado de este informe de control concurrente fue comunicado mediante el Oficio N°000129-2026-CG/OC0208 al rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Dr. Dante Calderón, para que efectúe las medidas preventivas y correctivas que correspondan. El documento fue cursado el 30 de abril del presente año.

EL DATO: El 27 de junio del 2024 se colocó la primera piedra para la obra con 450 días calendario.

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