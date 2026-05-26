Una sociedad con una conectividad digital, así como la implementación de lo centros datos, fueron parte de los temas que se trataron en las conferencias por el Día Mundial de las Telecomunicaciones las mismas que buscan el desarrollo de una ciudad inteligente.

El evento fue desarrollado por la Gerencia Regional de de Transportes y Comunicaciones y se realizó en el el auditorio de Tecsup. Los jóvenes también pudieron ver los trabajos e investigaciones que realizaron los universitarios.

José Aquice Cárdenas, gerente regional de Transportes, detalló que fueron aproximadamente 250 personas las presentes y que también estuvieron interesados en las investigaciones de las tecnologías de la información.

“Existe mucha creatividad y compromiso por parte de los jóvenes en querer innovar todo lo que tenga que ver con la tecnología”, detalló.