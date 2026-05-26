La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a la modelo y exbailarina Nadeska Widausky Gallo en cumplimiento de una notificación roja emitida por Interpol a pedido de las autoridades judiciales de Bélgica.

La intervención se realizó en el distrito limeño de Jesús María, específicamente en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, frente a un colegio de la zona.

¿De qué se le acusa a Nadeska Widausky?

Según información policial y judicial, Nadeska Widausky es investigada en Bélgica por su presunta implicancia en delitos relacionados con:

Trata de personas con fines de explotación sexual

Proxenetismo

Robo con violencia o amenaza

De acuerdo con las investigaciones, estos delitos podrían ser sancionados con penas de hasta 20 años de prisión.

Las autoridades belgas la vinculan presuntamente a una red criminal dedicada a actividades ilícitas relacionadas con explotación sexual y otros delitos conexos.

Fue trasladada a unidad especializada

Tras su captura, la exbailarina fue trasladada a la unidad especializada en delitos transnacionales para continuar con las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional informó que brindará una conferencia de prensa en Surco para ofrecer detalles sobre el operativo y el proceso judicial que afronta la detenida.

Investigaciones por presunto desbalance patrimonial

Además de la investigación internacional, antecedentes difundidos en procesos previos vinculan a Widausky con presuntas investigaciones por:

Lavado de activos

Desbalance patrimonial

Incautación de bienes valorizados en más de 255 mil dólares

Las autoridades también señalaron que el análisis financiero forma parte de las indagaciones en curso.

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Su nombre apareció en casos mediáticos anteriores

El nombre de Nadeska Widausky también fue mencionado anteriormente en diversos hechos policiales y mediáticos.

Entre ellos figura su condición de testigo tras un atentado ocurrido en 2015 relacionado con un caso de crimen organizado.

Asimismo, fue vinculada en investigaciones relacionadas con presuntos integrantes de entornos criminales.

Proceso continuará bajo coordinación internacional

La captura se ejecutó como parte de las acciones coordinadas entre la Interpol y la Policía Nacional del Perú para ubicar personas con requisitorias internacionales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles sobre un eventual proceso de extradición.