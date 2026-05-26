Los gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada anunciaron un paro nacional para el próximo martes 2 de junio, medida que podría afectar el desplazamiento de pasajeros y mercancías en Lima, Callao y diversas regiones del país.

La paralización surge tras el presunto incumplimiento de acuerdos firmados con el Ejecutivo hace más de dos meses, según denunciaron dirigentes del sector transporte.

Los representantes gremiales sostienen que el Gobierno aún no concreta medidas económicas prometidas para mitigar el impacto del incremento del combustible y la crisis financiera que atraviesan las empresas formales.

¿Qué reclaman los transportistas?

De acuerdo con los dirigentes, uno de los principales puntos pendientes es la aprobación de un decreto de urgencia que oficialice un subsidio focalizado para el combustible y facilidades crediticias.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, explicó que el problema no solo está relacionado con el alza del diésel, sino también con la inseguridad y la falta de conductores.

“Como consecuencia del temor y de estas cosas que estaban sucediendo (las extorsiones), una gran cantidad de conductores de las empresas estaban migrando o dedicándose a otras actividades”, afirmó para El Comercio.

Según Vargas, muchas empresas enfrentan graves dificultades financieras debido a créditos adquiridos para renovar unidades y a la reducción de personal operativo.

Subsidios y créditos prometidos no se concretaron

Los gremios sostienen que el Ejecutivo aceptó implementar tres mecanismos de apoyo:

Subsidio temporal al combustible.

Créditos blandos similares al programa Reactiva.

Facilidades tributarias.

En el caso del transporte interprovincial y de carga pesada, el acuerdo contemplaba la devolución de S/4 por galón de combustible mediante el reintegro del impuesto selectivo al consumo.

Para el transporte urbano formal, el subsidio sería calculado por kilómetros recorridos utilizando información GPS conectada a la plataforma de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Sin embargo, los dirigentes aseguran que el decreto de urgencia nunca fue publicado.

“Llegó fines de abril, no salió el decreto de emergencia; llegó inicios de mayo, mediados de mayo y no sale”, cuestionó Vargas.

Transportistas denuncian impacto de las extorsiones

Los representantes del sector también alertaron sobre el impacto de la inseguridad ciudadana y las extorsiones contra empresas de transporte.

Según Vargas, varias compañías han reducido drásticamente su operación debido al temor de los conductores.

“En una empresa de 50 unidades vehiculares solo el 30% está trabajando; el 70% no trabaja”, sostuvo.

Precio del diésel se duplicó, según gremios

Martín Ojeda, gerente general de COTRAP-APOIP y representante del transporte interprovincial, aseguró que el precio del diésel se ha incrementado considerablemente en los últimos años.

“El precio del diésel ha subido un 100%”, afirmó.

Según explicó, antes de la crisis el combustible costaba alrededor de S/12 por galón y actualmente supera los S/25 en Lima, llegando hasta S/29 en algunas regiones.

Ojeda indicó que los acuerdos firmados el pasado 14 de abril tampoco fueron cumplidos por el Ejecutivo.

Carga pesada también se sumará al paro

Bruno Aberasturi, presidente de la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (Anatec), confirmó que el gremio de carga pesada participará en la paralización.

No obstante, aclaró que no se realizarán bloqueos de carreteras.

“No vamos a salir a trabajar. Los carros se quedan guardados en cochera. Eso es apagado de motores. No hay intención de ningún bloqueo de vías”, precisó.

Los transportistas realizarán hoy una conferencia de prensa para exponer públicamente la situación del sector y anunciar las medidas que adoptarán ante la falta de respuesta del Gobierno.

Mientras tanto, los gremios aún esperan que el Ejecutivo oficialice los acuerdos pendientes para evitar la paralización nacional.