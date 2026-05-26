El gerente ejecutivo de Autodema, Walter Hilari Quispe, acudió esta mañana al Consejo Regional de Arequipa, donde se reunió con la consejera Regional Marleny Arminta, sin embargo, tras retirarse del local decidió guardar silencio ante los cuestionamiento por trabajadores de esta unidad realizando proselitismo político.

El funcionario solo atinó a señalar que se encontraba apurado al salir del Consejo Regional. Aunque recorrió más de media cuadra para esperar su vehículo, Hilari decidió ignorar las preguntas durante más de 4 minutos hasta que su camioneta lo recogió.

Cabe señalar que hace unos días Luz Marina Zeballos, esposa del gobernador regional de Arequipa, fue vista acompañada de trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa a una actividad proselitista de Juntos Por el Perú, entre ellos figuraba personal de Autodema.

Hilari también se negó a responder si Diego Cahuana continúa ocupando el cargo de jefe de Imagen Institucional de Autodema, dado que el referido funcionario compartió imágenes de una reunión de Roberto Sánchez en reunión sostenida con las rondas campesinas el lunes.