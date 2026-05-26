La tercera fecha de la Etapa Provincial de la Copa Perú 2026 en Pisco se disputó este fin de semana dejando encuentros intensos, resultados sorpresivos y la definición oficial de los ocho equipos que avanzan a la segunda fase del torneo. Los compromisos se desarrollaron en los estadios Campeones del 69, Municipal de San Clemente y Teobaldo Pinillos.

Encuentros deportivos

En el Grupo “A”, Bad Boys ratificó su gran momento futbolístico tras imponerse por 3-0 sobre Ángeles Miraflores, asegurando su clasificación como uno de los equipos más sólidos del certamen. En el otro duelo del grupo, Juventud Manuel Carrillo venció por la mínima diferencia (1-0) a Sport Bolognesi y también consiguió su boleto a la siguiente ronda. Por el Grupo “B”, Nápoles y Los Tigres igualaron 1-1 en un partido muy disputado, mientras que Defensor El Chaco derrotó 2-0 a Juventud Santa Cruz, resultado que terminó favoreciendo la clasificación del cuadro chalaquino.

La jornada también dejó emociones en el Grupo “C”, donde Juventud Lircay superó 2-0 a 11 Amigos y aseguró su presencia en la siguiente etapa provincial. En el Grupo “D”, Miguel Gonzales Prada derrotó 2-1 a Miguel Grau en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, aunque ambos equipos lograron avanzar entre los ocho mejores del campeonato provincial. Con ello, culminó oficialmente la fase de grupos de esta edición de la Copa Perú Provincial 2026.

Los equipos clasificados a la Fase 2 son: Bad Boys de San Clemente, Juventud Santa Cruz y Manuel Carrillo de San Andrés, Juventud Lircay y Defensor El Chaco de Paracas, América Santa Rosa y Miguel Grau de Túpac Amaru Inca, además de Miguel Gonzales Prada de Pisco. Asimismo, se anunció el fixture completo del Grupo “B” para la siguiente fase del campeonato, etapa donde los clubes buscarán seguir avanzando rumbo a la ansiada clasificación departamental.

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