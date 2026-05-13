La emoción del “fútbol macho” continúa en la provincia de Pisco con la programación oficial de la segunda fecha de la Etapa Provincial de la Copa Perú, jornada que se disputará este domingo 17 de mayo en distintos escenarios deportivos y donde varios equipos buscarán consolidarse en la tabla de posiciones.

Encuentros deportivos

En el Grupo “A”, los encuentros se desarrollarán en el Estadio Municipal de San Clemente. A la 1:40 de la tarde, Bolognesi enfrentará a Miraflores, mientras que desde las 3:40 p. m. Manuel Carrillo medirá fuerzas ante Bad Boys, en partidos que prometen intensidad y gran asistencia de aficionados.

Por su parte, el Grupo “B” tendrá como sede el Estadio José Galliquio Bolívar de Humay. Nápoles se enfrentará a Santa Cruz desde la 1:40 p. m., mientras que Los Tigres chocarán ante Defensor El Chaco a las 3:40 de la tarde.

En tanto, los Grupos “C” y “D” jugarán en el Estadio Municipal de Independencia, donde 11 Amigos tendrá un encuentro deportivo con América Santa Rosa y Manuel Gonzales Prada hará lo propio frente a José Olaya.

Asimismo, en esta jornada descansarán los equipos Juventud Lircay y Miguel Grau. La segunda fecha será clave para las aspiraciones de los clubes participantes, que buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en carrera y seguir soñando con avanzar en la etapa provincial del torneo más tradicional y apasionante del fútbol peruano.

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