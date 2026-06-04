En poco más de 40 meses, la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa ha tenido 12 jefes en la Oficina de Logística, e irá por el décimo tercero a raíz de la renuncia presentada por Guadalupe Ccaso Huascope en esta semana.
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A ritmo de 3 meses en promedio, la Región realiza un cambio en la oficina a cargo de los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios, además de consultorías de obras y la contratación de personal bajo órdenes de servicio.
Pese a estas cifras, Ccaso Huascope es la segunda jefa de logística con mayor duración en el cargo en la gestión de Rohel Sánchez, permaneciendo en el mismo por más de 4 meses, desde su designación el 12 de enero del presente año.
Sin embargo, fue Gloria Maynas Espíritu quien permaneció más tiempo en el cargo, con casi 6 meses, desde el 22 de noviembre del 2024 al 20 de mayo del 2025.
¿QUIÉNES PASARON POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA?
- Slender Alonso Andía Condo, del 3 de enero del 2023 al 21 de marzo del 2023.
- Ximena Alejandra Fiascunari Alarcón, del 22 de marzo del 2023 al 25 de abril del 2023.
- Erick Maicoll Apaza Palo, del 3 de mayo del 2023 al 23 de octubre del 2023.
- José Augusto Jhonadan Zevallos Banda, del 24 de octubre del 2023 al 16 de enero del 2024.
- César Huanca Ayna, del 17 de enero del 2024 al 5 de febrero del 2024.
- Stalin Héctor Manrique Godoy, del 6 de febrero del 2024 al 3 de mayo del 2024.
- Erick Maicoll Apaza Palo, del 3 de mayo del 2024 al 11 de noviembre del 2024.
- Gloria Ivony Maynas Espíritu, del 22 de noviembre del 2024 al 20 de mayo del 2025.
- Leyder Nelson Riveros Pariona, del 21 de mayo del 2025 al 10 de septiembre del 2025.
- Alexander Javier Solis Montesinos, del 10 de septiembre del 2025 al 3 de octubre del 2025.
- Jhonnathan Dreik Guillinta Barrueto, del 7 de octubre del 2025 al 7 de enero del 2026.
- Guadalupe Lidia Ccaso Huascope, del 12 de enero del 2026 al 1 de junio.