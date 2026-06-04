En poco más de 40 meses, la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa ha tenido 12 jefes en la Oficina de Logística, e irá por el décimo tercero a raíz de la renuncia presentada por Guadalupe Ccaso Huascope en esta semana.

A ritmo de 3 meses en promedio, la Región realiza un cambio en la oficina a cargo de los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios, además de consultorías de obras y la contratación de personal bajo órdenes de servicio.

Pese a estas cifras, Ccaso Huascope es la segunda jefa de logística con mayor duración en el cargo en la gestión de Rohel Sánchez, permaneciendo en el mismo por más de 4 meses, desde su designación el 12 de enero del presente año.

Sin embargo, fue Gloria Maynas Espíritu quien permaneció más tiempo en el cargo, con casi 6 meses, desde el 22 de noviembre del 2024 al 20 de mayo del 2025.

¿QUIÉNES PASARON POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA?

Slender Alonso Andía Condo, del 3 de enero del 2023 al 21 de marzo del 2023. Ximena Alejandra Fiascunari Alarcón, del 22 de marzo del 2023 al 25 de abril del 2023. Erick Maicoll Apaza Palo, del 3 de mayo del 2023 al 23 de octubre del 2023. José Augusto Jhonadan Zevallos Banda, del 24 de octubre del 2023 al 16 de enero del 2024. César Huanca Ayna, del 17 de enero del 2024 al 5 de febrero del 2024. Stalin Héctor Manrique Godoy, del 6 de febrero del 2024 al 3 de mayo del 2024. Erick Maicoll Apaza Palo, del 3 de mayo del 2024 al 11 de noviembre del 2024. Gloria Ivony Maynas Espíritu, del 22 de noviembre del 2024 al 20 de mayo del 2025. Leyder Nelson Riveros Pariona, del 21 de mayo del 2025 al 10 de septiembre del 2025. Alexander Javier Solis Montesinos, del 10 de septiembre del 2025 al 3 de octubre del 2025. Jhonnathan Dreik Guillinta Barrueto, del 7 de octubre del 2025 al 7 de enero del 2026. Guadalupe Lidia Ccaso Huascope, del 12 de enero del 2026 al 1 de junio.