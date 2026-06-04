El Campo Ferial Cerro Juli no puede albergar ningún espectáculo público masivo desde el 19 de mayo. Así lo confirmó el alcalde distrital de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, quien responsabilizó a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el otorgamiento de la Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos (Ecse) para un concierto realizado el 24 de mayo en el Jardín de la Cerveza.

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La autoridad edil señaló que desde la comuna provincial indicaron desconocer que el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se revocó días antes de que la promotora del evento solicitara la evaluación de seguridad del recinto.

“Ustedes pregúntenle a ellos (Municipalidad Provincial) por qué sacaron el Ecse, y ellos les van a responder seguramente que no tenían conocimiento, pero nosotros le hemos comunicado oportunamente”, precisó.

SEGURIDAD

De momento, ningún evento considerado masivo puede realizarse en las instalaciones del campo ferial, al menos hasta que el Gobierno Regional de Arequipa renueve el certificado ITSE, cuya evaluación está programada para la próxima semana.

De otro lado, sobre el certificado ITSE de la Universidad Continental, el alcalde manifestó que las áreas competentes de la comuna emitirán un informe técnico la próxima semana sobre la continuidad de este permiso, aunque de por medio existe una medida cautelar.