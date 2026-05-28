Las controversias en torno al manejo del campo ferial Cerro Juli llevaron a que el 16 de febrero, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) decida abandonar el Fondo de Desarrollo Regional (FDR), asociación creada con miras a la administración de este recinto.

La decisión se adoptó en sesión del Consejo Directivo de la CCIA, pero recién se hizo efectiva estos días, confirmó el representante de la juntas de usuarios de Arequipa, Orlando Huanqui.

El acuerdo fue remitido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al Gobierno Regional de Arequipa, a la Sociedad Agrícola de Arequipa (Sada), al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Junta Regional de Usuarios de Arequipa, que junto a la CCIA forman parte del desarmado FDR.

Sin embargo, el gerente regional de Agricultura, Helard Nina, señaló desconocer esta situación, pese a ser uno de los integrantes del directorio del FDR. A lo que se suma que hace solo 6 días el gobernador regional Rohel Sánchez aseguró que la administración recaería en el FDR, negando cualquier licitación pública de la administración de Cerro Juli.

Desde el gremio empresarial, indicaron que los gastos para la constitución del FDR fueron asumidos por la CCIA, siendo 35 mil soles. El 22 de octubre del 2024 la asociación sea inscrita ante los Registros Públicos, sin embargo, debido a que no existía movimiento alguno, fue dada de baja de la Sunat en agosto del año pasado.

Orlando Huanqui añadió que nunca se formalizaron los estatutos y el reglamento de la asociación, razón por la cual no recibieron la administración del campo ferial, pero precisó que esto está en manos del Gobierno Regional de Arequipa.

El FDR tenía como presidente a Julio Cáceres Arce, pero según se supo, estos días la Cámara le notificó el cese de esta obligación. En marzo, la Cámara había dirigido una carta al Midagri señalando que la presidencia del Fondo le correspondía al titular del gremio empresarial, Carlos Fernández y que la coordinación debía recaer en manos del gerente, Broswi Galvez.