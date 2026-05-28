La película peruana de terror “EKEKO” presentó oficialmente su póster oficial, marcando el inicio de la campaña promocional de una de las nuevas propuestas nacionales del género de terror. La cinta es dirigida por Rafael Gutiérrez Sánchez y buscará llegar a salas de toda Latinoamérica próximamente.

El afiche oficial muestra una atmósfera sombría y cargada de misterio, adelantando el tono inquietante que tendrá la producción. La imagen utiliza una estética oscura y elementos visuales que apuntan a construir una narrativa ligada al suspenso y lo sobrenatural.

Una propuesta de terror inspirada en elementos culturales

Según informó la producción, “EKEKO” explorará el terror desde una mirada vinculada a creencias y temores relacionados con la identidad cultural peruana, incorporando elementos psicológicos y simbólicos dentro de la historia.

El director Rafael Gutiérrez Sánchez apuesta por consolidar una propuesta diferente dentro del cine nacional, buscando ampliar la presencia del terror peruano en el mercado latinoamericano.

Elenco y próximos anuncios

La película cuenta con un elenco integrado por Santiago Maguill, Devora Merino, Carlos Casella y Sylvia Majo, quienes interpretarán a personajes envueltos en una trama marcada por secretos, miedo y sucesos sobrenaturales.

La producción adelantó que próximamente se revelarán nuevos materiales promocionales y más detalles sobre la fecha oficial de estreno en Latinoamérica.

Con el lanzamiento del póster oficial, “EKEKO” comienza a generar expectativa entre los seguidores del cine de terror peruano y las nuevas producciones nacionales del género.

Datos clave

Película: “EKEKO”

Género: Terror

Director: Rafael Gutiérrez Sánchez

Elenco principal: Santiago Maguill, Devora Merino, Carlos Casella y Sylvia Majo

La película presentó su póster oficial

El estreno está previsto para Latinoamérica

La historia abordará elementos culturales y psicológicos